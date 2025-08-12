1 órája
Ezért jó fiatalon a tudománnyal foglalkozni – hivatásukról vallottak az ifjú kutatók (videó)
Videóüzenetet tettek közzé a tudomány ifjú nagykövetei a közösségi médiában, amelyben arról vallanak augusztus 12-e, a fiatalok napja alkalmából, hogy miért jó fiatalon tudománnyal foglalkozni.
A fiatalok világnapja a videóüzeneteket kezdeményező Nemzeti Innovációs Ügynökség szerint nemcsak az ünneplésről szól, hanem a cselekvésről is – arról, hogy a fiatalok hogyan formálják a jövőt. Szerintük a kutatói pálya izgalmas kihívásokat és lehetőségeket kínál azok számára, akik kíváncsiak, innovatívak és szeretnének valami maradandót alkotni.
A videókban az ügynökség tudományos nagykövetei megosztják, miért érdemes kutatónak lenni, és milyen hatással lehet egy fiatal tehetség a társadalom fejlődésére. „Ne feledjük: a fiatalok támogatása nem csupán lehetőség, hanem a jövőnk záloga – és a tudomány az egyik legerősebb kulcs ehhez!” – figyelmeztetnek az üzenetek mellé írt nyilatkozatukban.
Kapu Tibor szerint a magyar paprika a világűrben is a legjobb (videó)Sikereikről és az űrutazás alatti élményeikről számolt be az Axiom–4 csapata.
Az egyik videóban Papp Eszter fizikus elmondja, szerinte
azért jó tudománnyal foglalkozni, mert megtanít gondolkodni, jó kérdéseket feltenni és nem félni az ismeretlentől.
Nagy Felícián űrmérnök pedig úgy véli,
a tudományon keresztül hozzájárulhatunk ahhoz, hogy jobb jövőt építsünk az embereknek.
Sági Stella kutató pedig úgy érvel, hogy
amit ma fiatalként megtanulunk, holnap akár életeket változtathat meg.
A tudomány további nagyköveteinek további gondolataiért nézze meg ezt a videót:
Egy másik videóban Szabó Sámuel tanuló annak a vélekedésének ad hangot, hogy
a változó világban csak egy dolog a biztos: ha tudunk gondolkodni, lesz helyünk benne, a tudomány erre edz minket.
Körömi Benjamin mérnök pedig azt tapasztalja, hogy
tudományos területen az ötletekből valóság lehet, a kíváncsiágból felfedezés, a változás elindítói pedig mi magunk lehetünk.
A tudomány további nagyköveteinek további gondolataiért nézze meg ezt a videót: