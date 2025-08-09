1 órája
Három egyszerű módszer a cukkini héj újrahasznosítására
A cukkini héja értékes tápanyagokat tartalmaz, amiért nagyon hálásak lesznek a növények a kertben. Mutatjuk, hogyan használhatja fel okosan!
A cukkini héját érdemes hasznosítani a kertben
Forrás: Shutterstock
Nyáron rengeteg cukkini fogy a magyar konyhákban – nem véletlenül, hiszen ez a sokoldalú zöldség nemcsak finom, hanem egészséges is. Ami viszont gyakran a kukában végzi, az a cukkini héja, főleg ha már kevésbé zsenge a zöldség. Érdemes azonban tudni, hogy a cukkini héja igazi kincs lehet a kertben a növények számára – írja a Mindmegette.hu.
Gyorstalpaló: amit a cukkiniről tudni érdemesGrillezve, párolva, bundában vagy töltve ízletes a cukkini? Természetesen mindenhogyan!
A cukkini héja értékes tápanyagokban gazdag
Tegye a komposztba
A legegyszerűbb, ha a héjat a komposztba dobja. Mivel gyorsan lebomlik, hamar értékes humusszá alakul, amit aztán felhasználhat a kertjében.
Ha kíváncsi, hogyan tudja még újrahasznosítani a cukkini héját a kertben, kattintson.