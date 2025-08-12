1 órája
Csodát művel a testtel a bodzalé
Van egy egyszerű és természetes ital, aminek csodás hatása van az egészségre. Gondolta volna, mennyi mindenre jó a bodzalé?
A bodzalé beépítése a napi rutinba csodát tehet az egészséggel
Forrás: Shutterstock
Egy új, tudományos vizsgálat is alátámasztja: a bodzalé beépítése a napi rutinba csodát tehet velünk – írja a life.hu.
Mi mindenre jó a bodzalé?
A portál cikke szerint a Washington State University kutatócsapat felfedezte, hogy már heti nagyjából 350 milliliter bodzalé is pozitívan befolyásolja az emésztőrendszer egészségét.
A jó baktériumok szaporodnak, a rosszabb formák visszaszorulnak, vagyis az egész bélflóra kiegyensúlyozottabbá válik.
A bodza sokak kedvence, de a gyógyhatásáról kevesebben tudnakSzörpféle, méz, zselé, lekvár, sőt pálinka is készíthető belőle.
A bodzalé tele van immunerősítő C-vitaminnal, magnéziummal és vastartalommal, plusz antioxidáns növényi vegyületekkel, ezek
- védik a sejteket,
- segítenek a vérnyomás és vércukor szabályzásában
- és gyulladáscsökkentő hatásúak is.
Fontos, hogy
első préselésből származó, tiszta bodzalét fogyasszunk. Semmi cukor, semmi hígítás, csak a természetes bodzalé maga.
