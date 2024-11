Szoboszlai Dominik egy nógrádi rajongóját, Gáspár Sándort is meglepte

Fotó: Nool.hu / Beküldött fotó

A szalmatercsi származású Gáspár Sándornak ugyanis Szoboszlai Dominik nemrégiben egy közönségtalálkozón megígérte, hogy neki adja a mezét a meccs után.

Szoboszlai Dominik beváltotta ígéretét

– Egy nyereményjátéknak köszönhetően találkozhattam Szoboszlai Dominikkal. Az akció keretében ötven szerencsést sorsoltak ki, én is köztük voltam. Ez hatalmas meglepetés és öröm volt számomra. A találkozót november 10-én tartották meg Budapesten. Bár rövid volt az esemény, már az a tudat, hogy személyesen láthatom és beszélhetek vele, felejthetetlenné tette az élményt számomra – mondta Gáspár Sándor a nool.hu-nak.

– A találkozón minden résztvevőnek körülbelül egy perc jutott Dominikre, ami természetesen nem sok idő, de pont elég volt arra, hogy egy életre szóló emléket szerezzek! Miután köszöntöttük egymást, készült egy közös fotó, amit helyben kinyomtattak és odaadtak nekünk. A rövid beszélgetés során kértem tőle, hogy a november 19-i hazai mérkőzés után, ha lehetősége van rá, adja nekem a mezét. Elmondtam, hogy hol fogok állni a stadionban. Ő nagyon barátságosan és közvetlenül reagált erre és megígérte, hogy figyelni fog, ha pedig meglát, teljesíti a kérésemet. Ez a rövid pillanat is azt mutatta számomra, hogy Dominik nemcsak a pályán, hanem emberként is rendkívüli figyelmet fordít másokra – tette hozzá Gáspár Sándor.

Szoboszlai Dominik végül be is tartotta ígéretét, és Gáspár Sándornak adta a mezét a meccs után. A boldog rajongó a nool.hu-nak azt is elmesélte, milyen élmény volt a meccsen élőben szurkolni a magyar válogatottnak, és miért tiszteli Szoboszlai Dominikot.