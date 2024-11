Örömkönnyek, belehalás. A TV2 Megasztár vasárnap esti élő show-ja is sejtette velünk, nézőkkel, hogy a zsűri egyik tagja, Rúzsa Magdi is nagyon kedveli az orosházi énekest, miközben Dénes Dávid rajongótábora is egyre nő – írja a beol.hu.

Az énekesnő bevallotta, anyukaként gyakran sír. Küszködött is a könnyeivel Dávid produkciója után...

Annyi mindent láttam már a színpadon. Elemi erő, show-man, 30-40 évente születik ilyen fantasztikus tehetség. Úgy visz magával, mintha nem láttam volna még ilyet. Erre figyelnünk kell

– mondta, és arra biztatta a közönséget, vegyék észre, micsoda tehetség ez a fiú (és szavazzanak!).

– Helyed van ebben a szakmában, ezt kell csinálnod! – fogalmazott lelkesen. – Igaz, amit csinálsz! Olyan színvonalat, magabiztosságot hozol, ami hiányzik a popszakmából – ezt már Papp Szabi tette hozzá.

Caramel megmondta a frankót, Dénes Dávid rajongótábora értette

Caramel állva tapsolt, mert azt érezte, világsztár van előtte, majd megmondta a frankót: – Most jöttél meg igazán nálam! Berúgtad az ajtót! – magyarázta rajongását. És tegyük hozzá, ez a rajongás jellemzi a Dávid megjelenését, hangját, a színpadi jelenlétét kedvelők táborát is.

