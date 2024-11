Szia Anya! Nem így terveztem, hogy harmincévesen kell búcsúznom tőled. Köszönöm, hogy megmutattad nekem a világot, hogy elvittél mindenhova. Magas a léc, és talán ezt fogom továbbadni az unokádnak. Köszönöm, hogy bevittél a munkahelyedre és azok az emberek, akiket ott megismertem, továbbra is az életem részei és kollégáim is lettek. Köszönöm, hogy rendes voltál velem, amikor még nem tudtam, hogy az életem merre menjen. Tudtad, hogy végül megtalálom az utam... és végül így is lett. Köszönöm hogy megtanulhattam tőled, hogy mi az az elfogadás és érzékenyítés. Az országban te a legnagyobb voltál ebben és nem is tudtad. Sosem hitted el, hogy rád ennyi ember támaszkodik és tényleg számítasz nekik. Na most látod, hogy mennyi ember áll itt miattad. Anya, te megcsináltad, amiről sokan álmodoznak. Köszönöm neked az öcsémet, megígérem, vigyázok rá