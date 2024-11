A december 9-én induló Gáspárék című reality szép számmal tartogat meglepetéseket, lesz bőven nevetés, váratlan helyzetek és drámai fordulatok egyaránt. Győző és Bea garantáltan hozzák majd a tőlük megszokott formát, a szokásos bájjal és hangerővel, és az is kiderül, hogyan éli mindennapjait a házaspár, hogy a gyerekek már kirepültek.

December 9-én visszatérnek Gáspárék vadonatúj kalandjaikkal

Forrás: tv2

Bátran kijelenthetjük, hogy a Gáspár család jelenség, mellettük nem lehet unatkozni! Korábban egy ország követte nyomon a família vitákban és izgalmakban bővelkedő mindennapjait. Győzikéék, akiknek szófordulatai már-már szállóigékké váltak, most sem ígérnek mást. Újrainduló realityjükkel most is csak egyet akarnak: a nézők továbbra is ugyanolyan jól szórakozzanak, mint amennyire mozgalmasan ők élik az életüket.

Győző családjának kalandjai a múltban nagy nézettséget értek el, a gyerekek a képernyők előtt ülők szeme láttára nőttek fel. Azt gondoljuk, hogy az ő életük most is érdekes lehet a nézők számára, ezért döntöttük a Gáspárék című reality elindítása mellett, így történetük nálunk folytatódik. Az volt a cél, hogy úgy valósítsuk meg a műsort, hogy ismét nagy közönségkedvenc legyen

– mondta a realityről Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.

Győzi tervei most sem mindig találkoznak Bea asszonyéival

Forrás: tv2

És hogy mire számíthat, aki figyelemmel kíséri az epizódokat? Győzi Budapesten vásárol lakást, ám Bea asszony egyáltalán nem lelkesedik az ötletért, hogy a fővárosban éljenek. A családfő beindítja a régi vállalkozását, újra megnyitja kapuit a koporsószalon, ami persze nem megy bonyodalmak nélkül… Beleshetünk Bea 50. szülinapi bulijára is,

de akadnak például majd féltékenységi jelenetek is szép számmal, és arra az isztambuli kiruccanásra is együtt mehetünk el Gáspárékkal, ahol Bea egy hajóúton, könnyek között küldi el a férjét melegebb éghajlatra…

De hogy mi is történt pontosan, az majd csak a műsorból derül ki.

Gáspárék december 9-től hétköznap esténként a Házasság első látásra után, a TV2-n!