Andrei Mangra miatt már pénteken is sokan aggódtak, amikor a Dancing with the Stars táncosa nem jelent meg a Mokkában. Akkor még senki sem tudhatta, mi történt vele.

Ezután azonban kiderült, Andrei Mangra péntek hajnalban verekedésbe keveredett egy belvárosi lakásban, a csetepaté közben egy kés is előkerült, és kábítószert is találtak a kiérkező rendőrök.

Sajtóhírek szerint Andrei Mangra is megsérült, fejsérülést szenvedett.

Bár ezek után sejteni lehetett, hogy Mangra nem lép majd a Dancing with the Stars színpadára, sokáig az is kérdéses volt, hogy Szabó Zsófi folytatja-e a versenyt. A műsorvezetőt ugyanis nagyon megviselte, hogy Andrei Mangra szinte egyik percről a másikra eltűnt.