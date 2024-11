IKREK

Uralkodó bolygód, a Merkúr a Nyilas jegyébe lép, és igencsak erőteljes hatással lesz rád. Rosszul viselheted most a kötöttségeket, a környezetedben élőket… Ráadásul a közelgő Vénusz-Jupiter szembenállás is ingerlékennyé tehet már szombaton is.