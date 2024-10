Fontos tudni, hogy genetikai hajlam is közrejátszik a migrén kialakulásában. Több gén együttes hatása miatt nagyobb esély lehet a tünetek jelentkezésére. Emellett a környezeti hatások is befolyásolhatják a fejfájást: előfordul, hogy valaki migrénes rohammal válaszol az időjárás-változásra, de a stresszes életmód és a nem alvás is kiválthat ilyen rohamokat. Egyes kutatások szerint a migrénnel élők némileg nagyobb eséllyel kapnak stroke-ot, mint azok, akik nem szenvednek e betegségtől, de bizonyos fokú kapcsolatot találtak a migrén és az epilepszia között is.