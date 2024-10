A párkapcsolatok formális felbontása különösen kellemetlen teendő, így nem ritka, hogy a szakítást bejelentő fél nem is személyesen közli a volt párjával a helyzetet, hanem szöveges üzeneteket küld számára. A most már bizonyítottan munkahelyet is elvett mesterséges intelligencia jóvoltából tovább fokozódott a helyzet kínossága, a címzettek a teljes üzenetek elolvasása előtt akár MI-s tartalmi összefoglalókban is értesülhetnek a szakító üzenetek lényegéről - írja az Origo.

Ez történt a napokban egy amerikai szoftverfejlesztővel, Nick Spreen az iPhone 15 Pro mobilján futó Apple Intelligence jóvoltából értesült arról, hogy szakított vele a barátnője. A nő több külön szöveges üzenetet küldött neki a szakításról, amelyeket tapintatoson az alábbi felugró értesítésben foglalt neki össze a generatív mesterséges intelligencia:

Maddi Broke: nincs többé kapcsolatban; a holmijait szeretné a lakásból.

Az X közösségi oldalra kitett képernyőkép rövid idő alatt virálissá vált, Spreen pedig később egy újabb bejegyzésben megerősítette, hogy ez nem vicc volt. „Igen, ez valódi. Igen, tegnap történt. Igen, a születésnapomon” - közölte az internet népével.