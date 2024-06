Bochkor Gábor a reggeli rádiózás közismert arca, akiről mindenki úgy tudja, hosszú ideje egyedülálló, ám most úgy hírlik, hogy újra szerelmes. A kapcsolatról Pásztor Anna rántotta le a leplet, amikor a Bochkor című reggeli műsorban adott interjút - írja a Bors.

Az énekesnő és Bocsi hosszú évek óta közeli barátok, így nem véletlen, hogy a Bochkor 6X egyik meghívott fellépője volt, ahol az éneklés mellett fel is köszöntötte a rádióst. És bár egészen eddig nem volt köztük több mint barátság, Anna egy édes hármast ajánlott fel akkor a szülinaposnak. Ma reggel a rádióban ezt meg is erősítette. Sőt, azt is elmondta, hogy Bochkor új párja iránti tiszteletből gondolt a hármasra: