Weisz Fanni két éven keresztül erősítette a szinglik táborát, azonban februárban kilépett ebből a klubból. Most már ismét párkapcsolatban él, ráadásul boldogabb, mint valaha! Igaz, a magánéletét továbbra is óvja a nyilvánosság elől, ám lapunk megtudta: Fanni választottja egy harmincas évei közepén járó világlátott üzletember, aki a magyar nyelven kívül angolul, németül és spanyolul beszél. Korábban dolgozott pénzügyi tanácsadóként, most pedig egy olyan kerítéseket és kapukat gyártó cég vezetője immár hetedik éve, ami Magyarországon kívül Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is jelen van – írja a Bors.