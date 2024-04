Kárpáti Rebeka nem is lehetne boldogabb, hiszen nem csak a karrierje szárnyal, de a magánéletében is minden tökéletes! Alig két hónapja megkérte a kezét a milliárdos üzletember, Lénárd András, a csinos színésznő pedig gondolkodás nélkül igent mondott. Bár a magánéletéről nem oszt meg túl sok információt, és eddig még csak a gyűrűjét sem láthattuk, most kivételt tett a rajongókkal. Végre megcsodálhatjuk a feltehetően milliókat érő ékszert.

Gyönyörű gyűrűt kapott Kárpáti Rebeka

A színésznő az Instagram-oldalán mutatta meg, milyen gyűrűt kapott a Tiltott Csíki Sör tulajdonosától. Mondanunk sem kell, hogy nem egy olcsó bizsuról van szó, hiszen az üzletember valószínűleg kellően megadta a módját a lánykérésnek. Hogy pontosan mennyit kóstálhat az ékszer Rebeka ujján, azt nem tudjuk, de a kommentelők szerint hat számjegyű összegről lehet szó - írja a Bors.

Ám hiába a drága csecsebecse, mint kiderült, Rebeka nem szeretne világra szóló lagzit...

Igazából baromi hálás vagyok, mert boldog vagyok, szerelmes vagyok, jó helyen vagyok, nagyon hálás vagyok minden embernek tényleg, aki körülvesz. Nagyon sok esetben mostanában azt látom, hogy elviszi a fókuszt a külcsín az esküvő kapcsán. Hogy minden legyen tökéletes, a dekor, a ruha meg minden, csak pont a lényeg mondjuk nem oké, vagy nem százszázalékos. Úgyhogy én nem álmodok ilyen nagyon nagy, hatalmas, habcsókos esküvőről

– nyilatkozta korábban a Tények Plusz stábjának Rebeka, aki azt is elárulta, hogy már nagyon régóta vágyik egy kisbabára is. Mint mondta, kislányos anyukaként képzeli el magát, de természetesen egy kisfiúnak is örülne, a legfontosabb pedig számára az, hogy a kicsi egészséges legyen majd.