A méhlepényen keresztül a babába is juthatnak mikroszkópikus méretű műanyagok, sőt az anyatejből is kimutatták már, ami pedig azért is aggasztó, mert ezek allergiát okozhatnak a születendő gyereknél, de akár az édesanyánál is – írja a Tények.

Zeke Helga klinikai genetikus várandóssága alatt, tanulmányokban találkozott először a mikroműanyagokkal. Mint orvost őt megdöbbentette a hatásuk.

A petpalackkal a legnagyobb probléma, a beoldódási jelenségek. A mikroműanyagok, bekerülnek kimutatottan mostmár a műanyag ételtárolók, petpalackok és mindenféle egyéb műanyag edényből a benne tárolt folyékony vagy szilárd élelmiszerekbe

– mesélte a Tények Plusz stábjának.

Azonban van még egy megdöbbentő adat: az üdítős PET palackok 9 százalékát hasznosítják csak újra. A maradék 91 százalék túlnyomó többsége viszont bekerül a természet körforgásába, az pedig katasztrófához vezet.

„A mikroműanyag az egy jelentős fizikai stresszt jelent magának a sejtnek. Ezen felül különböző anyagcsere folyamataiban a sejtnek nagyon jelentős károsodást úgynevezett oxidatív stresszt tud létrehozni, gyulladásos folyamatok jönnek létre”

– részletezte.

A gyulladás az immunrendszer összetett reakciója a káros ingerekre, kórokozókra, sérülésekre.

