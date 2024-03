Iszak Eszter alig pár hete jelentette be, hogy terhes, most pedig már terhespocakját is megmutatta.

A gyönyörű műsorvezető első gyermekét várja férjétől, Gyurta Dánieltől. A pár 2022-ben házasodott össze, azon a nyáron több napig ünnepelték boldogságukat ismerőseikkel és barátaikkal.

Fotó: Coffeemill / Forrás: Shutterstock

Iszak Eszter végre megmutatta terhespocakját

Iszak Eszter és Gyurta Dániel első közös gyermekük hírét egy Instagram-posztban jelentették be februárban, a közös fotón a boldog szülők mellett egy ultrahangképet is mutattak a babáról.