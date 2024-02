Ördög Nóra műsorvezetésével március 17-én Magyarországra érkezik a Next Top Model Hungary, ahol az álmok valóra válnak. Az Egyesült Államokban 24, Németországban 17, és a világ több, mint húsz országában további 70 évadot megélt tehetségkutató valóságshow hazai verziójában a modell jelölteknek hétről hétre nem mindennapi tréningeken, küldetéseken, fotózásokon és divatbemutatókon kell bizonyítaniuk rátermettségüket.

A versenybe szálló lányoknak szépségük mellett állóképességükre, szakmai elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is szükségük lesz, hogy meggyőzzék a Next Top Model Hungary négy tagú szakmai zsűrijét.

A tét hatalmas, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Model Management két éves exkluzív modell szerződése vár a győztesre.

A világ számos pontján hatalmas népszerűségnek örvendő tehetségkutató valóságshow végre Magyarországra érkezik. Ördög Nóra műsorvezetésével március 17-én, vasárnap 19:00-tól elindul a Next Top Model Hungary, ami ezentúl hetente jelentkezik majd. Az első adásban kiderül, kik azok a lányok, akik szépségük mellett rátermettségükkel és izgalmas személyiségükkel meggyőzik a Next Top Model Hungary szakmai zsűrijét. Tizenhat lány ezzel egy lépéssel közelebb kerül az álmához, és beköltözhet a NTMH luxus villájába, ami a verseny alatt a lányok otthona lesz.

Fotó: TV2

A Next Top Model Hungary zsűrije igazi nagyágyúkból áll

A sikerért meg kell küzdeni, ezt jól tudja Axente Vanessa, Tomán Szabina, Merő Péter és Tombor Zoltán is, így garantáltan nem lesz könnyű dolga annak a lánynak, aki a műsor legjobbja szeretne lenni. Az áhított topmodell karrier mesésnek és csillogónak tűnik, de rengeteg kihívást és embert próbáló feladatot rejt.

A szépség mondhatni alapfeltétel, ezen túl annak, aki a legjobb akar lenni, minden kitartására, erejére, alkalmazkodóképességére szüksége lesz a verseny során. A lányoknak nem csak az olykor extrém körülmények között zajló fotózások jelentik a kihívást, egymással, legbelsőbb félelmeikkel, az együttélés nehézségeivel és nem kevésszer a saját múltból visszaköszönő traumáikkal is meg kell küzdeniük a top modellé válás útján a kamerák kereszttüzében.

A lányokat ezen az úton a szakmai zsűri mellett számos, a divat világában már bizonyított szakember segíti majd, hogy legjobb formájukat nyújtsák. Többek között Kiss Márk, a Next Top Model Hungary divattervezője és stylistja, aki öltöztette már Palvin Barbarát és Mihalik Enikőt is. A lányokra földön, vízen, levegőben, havas hegycsúcsok között vagy épp napfényes tengerparton is feladat vár, sem ők, sem a képernyő előtt ülő nézők nem fognak unatkozni a műsor során.

A Next Top Model Hungary győztese mesés nyereményekkel lesz gazdagabb

A tét hatalmas, hiszen a Next Top Model Hungary győztese elnyeri a Magyarország Következő Top Modellje címet, vele együtt 10 millió forintot, valamint két évre szóló exkluzív modell szerződéssel lesz gazdagabb Magyarország egyik legnevesebb modellügynöksége, az Icon Model Management jóvoltából, amely ügynökség többek között Palvin Barbarát is menedzseli karriere kezdete óta.

A győztes a műsor főtámogatója, a Henkel Magyarország Kft. jóvoltából 2024-ben a Swarzkopf Gliss Hajápolási Márka magyarországi nagykövete lehet. Ráadásul szerepel majd a JOY magazin címlapján is.

A műsor szakmai partnereként a Budapest Central European Fashion Week szervezője, a Magyar Divat & Design Ügynökség felajánlotta a lehetőséget egy versenyző számára, hogy a divathét kifutóján mutatkozzon be a következő, SS25 szezonban.

Induljon a nem mindennapi, sorsfordító kaland, derüljön ki, ki lesz Magyarország Következő Top Modellje!

Next Top Model Hungary – Ahol az álmok valóra válnak! Március 17-től vasárnaponként 19:00-tól a TV2 műsorán!