A temetés azonban még mindig olyan eseménynek számít, ahol - úgy hisszük - nincs helye sem a bolondozásnak, sem az extrém kéréseknek. Egy friss brit felmérésből azonban, amelyet egy biztosító végzett el száz temetkezési vállalkozó megkérdezésével, kiderült, hogy ez mégsem teljesen így van - írja cikkében a Bors.

Extrém kérések

Mark Screeton, a biztosító vezérigazgatója a The Sunnak elárulta: néha az elhunytak a családnak igen különös kéréseket hagynak meg, amelyeket a gyászoló rokonok nem egy esetben teljesítenek is – bármilyen meredek legyen is az.

Volt olyan farmer, akinek a koporsóját szénabálára kellett fektetni, egy elhunyt utolsó kívánsága pedig az volt, hogy Mikulás-jelmezben temessék el – de jelent már meg temetésen Darth Vader a Star Warsból vagy épp Gandalf A Gyűrűk Urából.

Van, aki Star Wars jelmezben temetkezik

Fotó: Shutterstock

"Meztelenül jöttem"

Még ennél is kirívóbb az az eset, amikor a temetésen (ugyancsak egy utolsó kérés teljesítéseként) két sztripper jelent meg, akik olyan műsort adtak elő az egybegyűlteknek, mintha csak egy legénybúcsúba érkeztek volna, ugyanakkor az igazgató még egy ennél különösebb sztorit is felemlegetett:

Egy kilencvenes éveiben járó úriember az egész családjával együtt nudista volt, így teljesen meztelenül temették el

– mesélte. Hozzátette: "természetesen" a gyászolók is teljesen pucéran jelentek meg.