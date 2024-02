A műsorban szóba kerül Csuti párkapcsolata is Sudár Biankával, valamint szó esik arról, mit kellett megbeszélnie – például a közös gyermekeik, Medox és Nina kapcsán – Kulcsár Edina második férjével G.w.M-mel, de az is kiderül, hogy van a műsorvezetőként is ismert Csuti beteg édesanyja.

Szabó András Csuti egyébként az Év Influenszere lett, az elismerést a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete díjátadóján vehette át a napokban.

A teljes műsor pénteken 19 órától látható a Fizbi TV YouTube-csatornáján.

Íme a előzetes: