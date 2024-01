Máris szakíthatott T. Danny és Kecskés Enikő.

A gyönyörű fiatal pár néhány hónapja vállalta csak fel, hogy valóban együtt vannak, előtte nem osztották meg szerelmüket a nagyvilággal. Bár kapcsolatuk mindig is viharos volt, egyszer szakítottak is, a Dancing with Stars alatt úgy tűnt, minden rendben van köztük, Enikő szinte minden élő show-ban ott volt, hogy támogassa szerelmét, aki sokszor meg is köszönte ezt.

Néhány napja azonban több jel is arra utal, hogy ismét vége a szerelemnek. T. Danny évértékelő posztjában meg sem említette kedvesét, amikor mindenkinek köszönetet mondott.

Danny szintén nemrégiben posztolta ezt a beszédes idézetet Instagramon.

"Amióta nem vagy, Egyedül hajtok a városon át, Megérdemlem, hogy elhagyj, Ameddig csak élek, én várok rád!”