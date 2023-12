A dorombolás, vagyis az emberi fül számára is hallható, de a szervezet által is érzékelt egyedi rezgés, az állatvilágban alapvetően a szoptató anyamacska és a kölykei közötti párbeszédet szolgálja. A macskák azonban gazdáiknak is szívesen jelzik ily módon, hogy élvezik a simogatást, illetve a társaságot. Az, hogy a macskák csontjai gyorsabban gyógyulnak, mint például a kutyák vagy más állatok csontjai, régóta ismert.

Ezt a különösen gyors regenerálódást az állatorvosok és a tudósok a 20-140 HZ közötti rezgésszámú dorombolással indokolják.

A dorombolás frekvenciája az állatok csontján kívül az ízületek és sebek gyógyulását is elősegíti, továbbá fájdalomcsillapító hatással is bír. A mechanizmus ráadásul az emberi szervezetre is pozitív hatással van.

A macskadorombolás mint gyógyszer

Kínai kutatók állítása szerint a dorombolás olyan, akár civilizációs betegségekre is hatással lehet, mint amilyen a keringési probléma - akár 30 százalékkal is csökkentheti a szívrohamok kialakulásának kockázatát.

Más kutatások szerint hatalmas a szerepe a stressz csökkentésében, ahogy erre az Észak-Karolinai kutató, a Fauna Kommunikációs Intézet igazgatója, Rebecca Johnson is rámutatott.

Megállapították azt is, hogy a macskadorombolás enyhíti a légzési problémákat, és ahogy a macskáknál, az embereknél is segíti a sebek gyógyulását, erősíti a csontokat - felgyorsítja a csonttörések regenerálódását, csökkenti a csontritkulás kockázatát, sőt a koleszterinszintre is jó hatással van.

A fenti hatásokkal kapcsolatos vizsgálatok ugyanakkor még nem zárultak teljesen le, további bizonyítékokat keresnek a szakemberek, így természetesen ne egyedüli gyógymódként alkalmazzuk a macskadorombolást egyik betegség esetén sem - írja az Origo.