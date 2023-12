A Farm VIP egyik legmegosztóbb játékosa Rippel Feri, aki legutóbb távozott a játékból, azonban nincs oka szomorkodni, ugyanis újra rátalált a szerelem. Az artista nem sokat beszél a magánéletéről, de most úgy döntött, hogy mégis megmutatja az új barátnőjét. Az artista egy ideje keresi az igazit, tavaly még egy fekete hajú nővel láthatták együtt, de úgy tűnik az a kapcsolata is véget ért azóta. Most ugyanis egy szőke hölgy mellett tűnt fel. Mivel ritkán beszél magánéletéről, ezért nem tudni, hogy mióta vannak együtt és mennyire komoly a kapcsolat, de valószínűleg biztos a dolgában, mert először mutatta meg a szőke hölgyet a közösségi oldalán, és nagyon boldognak tűnnek együtt.