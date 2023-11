Viktor az utóbbi időben jó pár kilót felszedett, és ezt a rajongók is többször szóvá tették. Az énekes vasárnap este a Sztárban sztár leszek adásában tűnt fel ismét, így persze azonnal megszaporodtak a negatív kommentek a testsúlyával kapcsolatban.

Az énekes a Ripostnak azt mondta, már kezd jobban lenni, és egyre több motivációja van az edzéshez is. Ráadásul családja és barátai is támogatják ebben a nehéz időszakban, és erőt öntenek bele. Viktor arról is beszélt, hogy bár sokakban felmerülhetett, hogy esetleg valamilyen betegség is állhat súlygyarapodása hátterében, erről szerinte nincs szó, ugyanis az életmódja tökéletesen magyarázza a változásokat.