Az Átkozott nyár c. dal televíziós premierjét most vasárnap, a Sztárban Sztár leszek 6. élő show-jában láthatják a nézők. Gabi a műsor extra produkciójaként énekli el a dalt, amiben egy nagy dobásra is készül, ugyanis a produkcióban ő maga is táncolni fog.