Tóth Gabi a napokban jelentette be, hogy mandulagyulladással küzd, azóta kiderült, kórházba került. A TV2 egyelőre nem érte el az énekesnőt, kérdéses, hogy vasárnap meg tud-e jelenni a Sztárban sztár leszek!-ben.

Ahogy azt a nézők a múlt vasárnapi Sztárban sztár leszek! adásában láthatták, Tóth Gabi súlyos mandulagyulladással küzd, ami azóta sajnos még rosszabb lett.

Erről néhány napja posztolt is az Instagramján az énekesnő, hiszen legújabb dalának premierjét is le kellett mondania. Gabi a vasárnapi adás után rögtön kórházba ment, hogy megvizsgálják és elkezdjék az orvosi kezelést, amelynek leszervezésében a TV2 is maximálisan Gabi mellett áll és segíti.

A torkán lévő tályog azonnali orvosi beavatkozást igényelt, a kezelések folyamatban vannak, de Gabi azt ígérte, ő is mindent megtesz azért, hogy vasárnap ott ülhessen az élő adásban.

„A csatornától folyamatosan tartjuk vele a kapcsolatot, viszont mivel az elmúlt fél napban nem érték el az énekesnőt, bizonytalanná vált, hogy valóban ott tud-e lenni vasárnap. Az utolsó információk szerint nagy fájdalmai vannak” – írta közleményében a csatorna, amit a Bors közölt.