Szeptember elején egy sokgyermekes családapa Poroszlón. Bár a mentősök hamar a helyszínre értek, a férfi életét nem tudták megmenteni. Kiderült az is, hogy két közös gyermekük mellett az asszony előző kapcsolatából származó négy gyerekét is együtt nevelték. Most a Ripost megtudta, hogy a férfi özvegye Mónika, hazavinné férje urnáját.

Képtelen vagyok feldolgozni a férjem halálát. Napról napra csak nehezebb... Boldogan éltünk, nem is találhattam volna jobb társat Lászlónál – fogalmazott a Ripostnak Mónika, aki még nem tudja, mikor szervezheti meg hitvese búcsúztatását, de azt elárulta, hol szeretné elhelyezni László urnáját.

Nem viszem ki a temetőbe, mert azt szeretném, hogy a szerelmem örökre velem maradjon. Éppen ezért hazaviszem, és kialakítok neki egy megfelelő helyet – mondta a Ripostnak László özvegye, ám az elhunyt férfi előző felesége, Judit ezt nem akarja elfogadni. A korábbi feleség elmondta, hogy tisztában van vele, hogy a törvény szerint Mónikát illeti a döntés joga, mégis úgy érzi, hogy erkölcsileg van beleszólása abba, hogy mi történjen László hamvaival.

,,Folyamatosan érzem a volt férjem jelenlétét. Tudom, hogy egyesek nem hisznek nekem, de a volt férjem lelke mellettem van. Szerettük egymást, ezért sosem lett volna szabad elválnunk, boldogan neveltük a három gyermekünket. A szívem mélyén mindig is abban bíztam, hogy visszajön hozzám.

Kegyetlenségnek tartanám, ha Mónika valóban a házában helyezné el Lacit, hiszen akkor csak az ő különleges engedélyével látogathatnám a volt uram nyughelyét"

– magyarázta Judit a Ripost munkatársainak.

Úgy tűnik, a két asszony között egyhamar nem várható békesség, de azt mindketten megígérték, hogy a féltestvéreket sosem hangolják majd egymás ellen.