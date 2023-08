Darvas Tamásék családi gazdaságában mindenki serénykedik. A nyugdíjas házigazda feleségével és fiával, Kornéllal másfél hektáron termeszt dinnyét harminc éve. A takaros fóliasátorban pedig cseperednek a gigaméretű finomságok.

– A szabadföldi, hagyományos dinnyéink 10-12 kilósra nőnek, piros bélű, aprómagvas, amit a vevők kedvelnek, Nosztalgia fajta, fekete héjú dinnyének nevezték egykoron. A vásárlói szokások meg a divat kedvéért termelünk csíkosat is, több fajtát. Kuriózumként pedig termesztünk sárga bélűt a választék bővítése érdekében – sorolta vendéglátónk, aki a gigaméretű (75 kilónál is súlyosabb) dinnye mellé helyezte az „eltörpülő” hétköznapi méretűt. Csak a látvány meg a kontraszt kedvéért. Azt is elárulta, a hatalmasra nőtt dinnye magját évtizedekkel ezelőtt Amerikából hozta haza Bodzásra. De mit vagy kit keresett a tengerentúlon a dél-békési dinnyés?

– A fiam kinn dolgozott informatikusként 1998-ban. Meglátogattuk. A vidéki magyar gazdálkodónak mi járt a fejében? Menjünk már be egy ottani mezőgazdasági boltba! Nézzünk vetőmagot. Ott vettünk 10 szemet. Ezt a fajtát versenydinnyének nemesítették Arkansas államban. Náluk már jóval korábban, a hetvenes években versenyeztették a rekorder méretű dinnyéket

– mesélte Darvas Tamás.

Darvas Kornél és Darvas Tamás a gigadinnyével

– Mi először a dinnyefesztiválra vittük ki az első, 30 kilós dinnyénket. Minden évben neveztünk Medgyesegyházán, a dinnyék versenyén. Ez a kuriózum arra jó, hogy a dinnyét népszerűsítse. Hobbi ez részünkről – tette hozzá Kornél, majd a fóliát mutatja meg, ahol a még ennél is nagyobb dinnye cseperedik. Elmesélte, hogy a fólia alatt évente 6-7 palántát elültetnek...

– Ezeket külön kezeljük. Most ez a lassan nyolcvankilós dinnye érik, naponta mérjük, 1 centit képes nőni. Az indája szép, eleven. Mi már nem paskoljuk, nem kocogtatjuk, ránézünk, s tudjuk, ez is jó, az is jó

– tette hozzá mosolyogva a gazda. Arra a kérdésre, hogy mi lesz a sorsuk ezeknek a gigadinnyéknek, elárulta apa s fia, hogy jó marketing már a méretük is. Vevőcsalogató, bárki kiteszi a boltja elé. Az emberek szívesen fényképezkednek az óriásokkal – írja a beol.hu.