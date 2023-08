Virág azt nyilatkozta, hogy mivel mindketten határozott személyiségek, néha összevesznek, de végül mindig visszatérnek egymáshoz, mert nagyon erős kötelék van köztük.

„Fiatalok vagyunk és talán kicsit néha őrültek is, de összetartozunk. Ez a pár hét haragszomrád arra biztosan jó volt, hogy rájöjjünk, mennyire hiányzik a másik, ha nem vagyunk együtt. Lehet, hogy sokan nem értenek majd egyet azzal, amit most mondok, de szerintem minden hosszú kapcsolatba kell történjen legalább egy kenyértörés, hogy aztán az ember értékelni tudja a szerelmét”

– mondta Gáspár Virág.

A lány kedvese, Krisztián elárulta, sokan kérdezték már tőle, mikor kéri meg Virág kezét, és már ő is sokszor készült az eljegyzésre. Mint a fiú mondta, kifejezetten jót tett nekik a mosolyszünet, hiszen most már látják, merre is tart a kapcsolatuk.

„Egyébként azt az időszakot, amíg külön voltunk, én is kihasználtam. Befelé fordultam, önmagamra koncentráltam és elindítottam egy vállalkozást. Most újra megpróbáljuk az együttélést is Virággal. Ha pedig minden jól megy, akkor vannak nagyobb terveim erre az évre, aminek szerintem mindkettőnk családja nagyon fog örülni”

– tette hozzá Krisztián.