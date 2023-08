Kiszel Tünde nemrég egy budapesti szórakozóhelyen tűnt fel, ahol a naptárait dedikálta, és több képet is készített a rajongókkal és a bár személyzetével. Ez utóbbi fotó fel is került a Reddit közösségi oldal egyik csoportjába, ahol több kommentelő is szóvá tette, hogy szinte felismerhetetlen lett Tünde arca a FaceApp nevű szépítőprogram miatt.

Mintha nem is a saját feje lenne.

„Lehet elpityerednék, ha egy ilyen arc jönne velem szemben egy sötét utcán” – írták a kritikus kommentelők.

Azonban a legtöbben védelmükbe vették a filtert használó sztáranyukát.

"Találkoztam vele párszor, nem gondolnánk, de ő egy baromi rendes, jószívű nő amúgy! Nekem és a kollegáimnak, akik ugyanazon a rendezvényen melóztunk, ő volt messze a legszimpatikusabb “celeb”. Az legyen a legnagyobb hibája, hogy faceappolja az arcát... – írja az egyik jóindulatú felhasználó.

