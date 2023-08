Az év álomesküvője, pontosabban esküvői talán Orosz Barbaráé. A televíziós rátalált élete szerelmére egy francia férfi személyében. Néhányan azonban azt gondolják, az illető nem is létezik, a történetet a műsorvezető csak kitalálta. Most ő maga mondta el a teljes igazságot, és még tanácsot is adott a párját keresőknek – írja a Best nyomán az Origo.

„Maradjunk annyiban, a hír hallatán, hogy férjhez mentem, néhányak lelkesedése nem volt őszinte. Nem mindenki ujjongott, mint ahogy az online felületeken is kaptam mindenféle reakciót. Nem olvasok kommenteket, csak hallom, sok pletyka szárnyra kelt, hogy 43 évesen milyen idős vagyok a házassághoz. Sőt, még olyan is a fülembe jutott, hogy az egész házasságunk kamu, s hogy a férjem és a családom is csak statiszták. Jelentem boldogan, nagyon is valóságos, és üzenem az irigyeimnek, az van, hogy vele megfogtam az isten lábát. Flor mellett azt érzem, hazaértem.

Aki nem köt kompromisszumot, annak néha többet kell várnia a hozzá illő társra, de a boldogságra mindig megéri várni.

Köszönöm sors, köszönöm Párizs, hogy összesodortál minket!”

A műsorvezető elárulta, férje mellett jött rá, micsoda örömöt tud okozni a gondoskodás.

„Ezt nem lehet kierőszakolni. Flor mellett érzem először, hogy a gondoskodás szexi és öröm.

Tudom, kicsit későn, de most értem meg igazán egy komoly kapcsolatra, komoly elköteleződésre. Szabad madár voltam... volt, aki ezt elfogadta, volt, aki nem, de igazán sosem érdekelt, ki mit gondol”

– mondta Barbara a Bestnek, és azt is elárulta, nem mindenki örült a boldogságának.