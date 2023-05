Kucsera Gábor és Tápai Szabina közel tíz év házasság után döntöttek úgy, hogy elválnak útjaik. Először Szabina szólalt meg a házasságukról, azt is elmondta, hogy megcsalták egymást.

Azóta, úgy tűnik, Tápai Szabina már boldog egy másik férfi oldalán. Mindezek ellenére most elbizonytalanította a rajongókat a válófélben lévő házaspár, ugyanis a jelek szerint együtt töltötték a hétvégét.

A párosnak három közös gyereke született, a legkisebb lányuk még csak másfél éves. Most kibékülhettek a szülők, de az is lehet, hogy csak a nézeteltéréseiket sikerült tisztázni a gyerekek érdekében.

Forrás: Facebook/Tápai Szabina

Az egykori kajakozó az Ázsia Expressz forgatásáról hazatérve nagy bejelentést tett: egy kalandparkot létesített, ahonnan a hétvégén jelentkezett be. Tápai Szabina is segített volt férjének a park népszerűsítésében, ahová ő maga is ellátogatott - írja az Origo.

Jöhettek családdal, nagyon jó kis túraútvonalak vannak itt, és természetesen Kucsera Gábor vár titeket

- írta Tápai Szabina 24 óra után eltűnő Instagram-sztorijában.

Lehet, hogy ez egy jel a békülésre?