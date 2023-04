Már 13 ezren osztották meg azt a bejegyzést Facebookon, miszerint egy 15 éves kislány keresi gyerekkori legjobb barátját, egy Kincsem nevű kancát. A bejegyzést Fruzsina nagynénje, Vargáné Kapusi Tamara készítette, aki három éve neveli Fruzsinát, törvényes gyámként - írja a Bors.

A kislány számára igazi családtag volt a kanca, akivel szoros kapcsolatot ápolt. Most, 6 évvel az eladás után szeretné megtalálni Kincsemet Fruzsina és családja.

Bár a kanca csupán egy évet töltött Fruzsina nagypapájánál, a kislány minden időt kihasznált, amit vele tölthetett.

Ez a ló hagyta Fruzsinak, hogy babusgassa, simogassa őt. Igazi szeretetkapcsolat alakult ki köztük, ami akkoriban hiányzott Fruzsina életéből

– árulta el a Borsnak Tamara, Fruzsina nagynénje.

Most télen erősödött fel benne a vágy, hogy megtudja, hová került Kincsem, és ha lehet, vásároljuk vissza. Sokat kérdezett engem, hogy vajon mi történt vele, hol lehet, él-e még? Ekkor döntöttem el, hogy utolsó esélyként kiírjuk a Facebookra, hátha valakinek feltűnik, aki találkozott a lóval

– mondta Tamara. A nagypapa sajnos nem emlékszik rá, ki vette meg a lovat hat éve és adás-vételi szerződést sem írtak. Arra viszont emlékszik, hogy Pest környékéről jöttek Kincsemért, így talán a főváros mellett talált otthonra.

Fruzsina és családja elsősorban azért keresi Kincsemet, hogy megtudja, jó helyre került-e. Ugyanakkor, ha mód van rá, vissza is vásárolnák a kancát.

Ha családra lelt és jó sora van, nem áll szándékunkban elszakítani őt onnan. Csak szeretnénk megtudni, mi történt vele. Ha viszont esetleg eladó, akkor mindenképp visszavásárolnánk és hazahoznánk, még akkor is, ha nagyon rossz egészségügyi állapotban van

– mondta a nagynéni.

Fruzsina családja sok mentett állatot fogad be és ápol, a lány megtanulta nagynénjétől, hogy a lovakkal sok munka van és időt igényelnek, hiszen a családban többet is tartanak, ráadásul Fruzsinak van egy saját kiskutyája is, akit teljesen ő gondoz.

Bár a család fel van rá készülve, hogy az állat esetleg már elpusztult, vagy sosem akadnak a nyomára, még bíznak benne, hogy jószándékú emberek segítségével meglehet a ló.

Bíznak a csodában, hogy a sok megosztásnak hála, elképzelhető, hogy Kincsem és volt gazdája újra egymásra talál.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki megosztotta a bejegyzésünket különböző csoportokban és ilyen gyorsan híre ment Kincsemnek. Amikor közzétettem a posztot, napokig rá sem néztem, hogy hányan olvasták. Amikor újra megnyitottam, döbbenten tapasztaltam, hogy egy ország a mi lovunkat keresi

– idézte fel Tamara meghatódva.