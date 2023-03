Tetszett benne az is, hogy nem dob el mindent azonnal, ha keresem. Elfoglalt ő is, fitneszedző, a diplomája megszerzése után pedig vezetést és szervezést tanul mesterfokon. Szeretem, ha egy nő okos, számomra fontosak az ő céljai is. A lehető legjobb tudásom szerint támogatom, szoktunk együtt tanulni.