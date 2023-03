Vavra Bence és Lissák Laura a Dancing with the Stars harmadik évadában alkottak egy párt a táncparketten. A páros lélegzetelállító produkciókkal lépett hétről-hétre a színpadra, a közönség pedig az első pillanattól kezdve látta a szikrát a páros szemében, nem is csoda, hogy több pletyka felreppent, hogy több van-e köztük puszta barátságnál - írja a Bors.

A Spíler TV próbára tette a párost, hogy mennyire ismerik egymást. Mivel sikerrel teljesítették mindhárom akadályt, egyenes út vezetett számukra Sevillába.

A párost azonban újabb meglepetés érte, amikor a foglalás alapján hirtelen egy hotelszobában találhatták volna magukat, ha nem lettek volna elég szemfülesek az indulás előtt. Az énekes és a csinos táncosnő ugyanis észrevették, hogy egy szobát foglaltak csak nekik, kettő helyett. A Vavra Bence azonban tisztázta a helyzetet a La Ligával, miszerint nem alkotnak egy párt, így kértek maguknak még egy szobát.

˝Nem vagyunk egy pár, akkor sem, hogyha ezt feltételezte a La Liga rólunk! Jó barátok vagyunk és jól működünk együtt!˝

- tisztázta Vavra Bence.