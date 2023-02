Berki Mazsi az Instagramra tett fel egy nyaralós fotót, amelyen a korábbinál nagyobbnak látszik a melle. Sokan úgy gondolják, hogy megcsináltatta a melleit.

A Redditen meg is indult a találgatás, hogy volt-e mellműtétje, amire pro és kontra is érkezett sok válasz. Van, aki szerint Mazsi még szoptat, ezért tűnnek nagyobbnak a mellei, más szerint viszont elapadt a teje, és akár meg is csináltathatta a melleit.

"Karácsony előtti héten volt a műtétje, vagyis a kompressziós melltartót tuti nem hordta elég ideig, ha 3 hétre rá már nyaralt. Biztos forrásból tudom, azon a héten az Instán is el volt tűnve"

– írta egy bennfentesnek tűnő felhasználó, akit a Ripost is idézett.