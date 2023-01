A The Last of Us című sorozat megfilmesítése óta sokakban felmerülhetett: valóban létezik olyan gyilkos gomba, amely zombivá változtatja az embereket?

Szász Máté prevenciós- és sportdiagnosztikai tudományos vezető a pénteki Mokkában tisztázta ezeket a kérdéseket is.

Mint mondta, a Cordyceps, a gyilkos gomba valóban létezik, de jelenleg csak az állatokra és a rovarokra nézve veszélyes.

Bár tudjuk, hogy néhány gombának van tudatmódosító hatásra, zombivá nem válnak tőle az emberek, éppen ellenkezőleg, használatukkal esetleg inkább az öngyilkossági hajlam erősödhet fel.