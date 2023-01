Az énekesnőt a rendőrség szerencsére aznap meg is találta, Albertet pedig előállították. Később az énekesnő és Albert is azt mondta, szó nem volt elrablásról. Az viszont biztos, hogy a pár azóta szakított, és Barbi családja szerint Albert többször is kezet emelt a lányra.

A botrányról azóta nem szólalt meg egyik fél sem, a Ripost cikke szerint a rendőrség azonban még mindig nyomoz.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságtól viszont a következő tájékoztatást kapták:

Tájékoztatjuk, hogy a nyomozás folyamatban van, egy férfit hallgattunk ki gyanúsítottként garázdaság vétség gyanúja miatt

- állt a rendőrség levelében.