Kedden délután szívrohamot kapott egy taxis a Keleti pályaudvarnál. A 48 éves férfit a kiérkező mentősök sokáig próbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel. A tragikus esetnek rengeteg szemtanúja volt, a Borsnak megszólaltak néhányan.

Egyikük azt mondta, a férfi valószínűleg utolsó perceiben is még arra gondolt, hogy úgy kormányozza a kocsit, hogy másnak ne essen baja.

Lehet, hogy ezzel életeket mentett meg. Egy hős volt az a férfi, ismeretlenül is minden tiszteletem – tette hozzá.

Egy másik nő is alátámasztotta ezt, ő is azt mondta, a férfi félrekormányozta a kocsit, és meg is állt. A szemtanú hozzátette, nagyon drukkoltak a mentősöknek, hogy megmentsék a sofőrt.