Borbély Alexandra és Nagy Ervin soha nem volt híve annak, hogy a magánéletüket a nyilvánosság elé kiteregessék: az esküvőjüket is titokban tartották meg tavaly augusztusban. Így gondolták ezt akkor is, amikor októberben megszülettek ikerbabáik is, akiket nem szívesen mutogatnak a nyilvánosságnak.

Most, karácsonykor azonban kivételt tettek, amikor a színésznő nagyon aranyos szelfit készített a rettentően cuki apróságokkal, akiket ünnepi piros ruhába öltöztettek.

A gyönyörű fotót itt tudja megnézni.

A 2017-ben bemutatott Testről és lélekről című film bekerült a legjobb idegen nyelvű Oscar-díjra jelölt alkotások közé, Borbély Alexandra az ebben nyújtott alakításáért megkapta a legjobb színésznőnek járó Európa Filmdíjat. Ráadásul Ervinnel ennek a filmnek a forgatásán szerettek egymásba - írja a Metropol.