Megjelent Csonka András Ding Dong 2 című dala. 21 évvel a Ding Dong debütálása után érkezett a folytatás. A művész azt mondta a Borsnak: ahogy a filmeknek, talán egy zenének is lehet folytatása - írja a Bors.

Az első Ding Dong az 1975-ös Eurovíziós Dalfesztivál győztes dalának feldolgozása. A Ding Dong 2 azonban már nem feldolgozás, most született! A színész úgy fogalmazott, ifj. Malek Miklósnak köszönhető, hogy az első produkció így berobbant, ami aztán rányomta a bélyegét az ő zenei működésére is.

A Ding Dong egy életérzés, a pozitív életszemléletet szeretném átadni vele az embereknek.

Kell tudni valamibe kapaszkodni, kell mosolyogni és keresni a lehetőségeket a felszabadultságra. A Ding Dong 2 arról is szól, hogy mindenkinek kell egy társ. Ez a társ nem feltétlen kell, hogy az ember szerelme legyen, lehet egy barát vagy egy családtag vagy akárki. Kellenek persze társak az alkotáshoz is. Ez egy csapatmunka, tehetséges emberek segítettek az elkészítésében. A szöveget Duba Gábor írta, Csicsák Norberté a zenei ötlet. Amit kértem, azt sikerült megoldani. A többit majd az idő eldönti -hangsúlyozta Csonka András, majd hozzátette: a dal üzenete saját magának is szól, mindenért hálásnak kell lenni az életben.

A színész a zenéből meríti az energiáját: például vezetés közben, amikor az autója egy külön sziget, ahol senkit nem zavar. Ilyenkor erőt adnak neki az emlékei és feltölti a munkája, az aktuális lehetőségek, és az emberek.

Csonka András fontosnak tartja, hogy például a TikTokon is jelen legyen, szeretné a kultúrát népszerűsíteni a fiatalok között is. Azt mondja, ha csak a vicces szinkronok miatt valaki érdeklődni kezd a színház iránt, már megérte. Szabadúszóként több színházban játszik, tavasszal Csonkaland címmel önálló esttel jelentkezik.