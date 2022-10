Az előző évadok tanulságai alapján nem lenne egyedi eset, ha kiesése után visszatérhetne egy táncpár a Dancing with the Stars táncparkettjére. Az élet sokszor hoz váratlan eseményeket, mint ahogy a TV2 tehetségkutatójában, a Sztárban sztár leszekben! is nemrég, amikor a próbán lesérült énekes helyett a középdöntő során kiesett versenyzőt hozták vissza.

A Dancing with the Stars előző évadaiban is volt rá példa, hogy betegség miatt feladták a versenyt a továbbjutott versenyzők, akik egészségi állapotuk miatt nem tudták folytatni a felkészülést.

Így a már korábban kiesett párost hívták vissza a lebetegedett táncpár helyére, mint Győrfi Dani és Stana Alexandra vagy Emilio és Tóth Orsi párosok esetében.

Ezért még Rubint Rékának és Andrei Mangrának is minden esélye megvan arra, hogy folytassák a versenyt a későbbiek során, bár egy másik páros szerencsétlenségére történne a nagy visszatérés. Rubint Réka egyelőre elszántnak tűnik a kiesése után, valószínűleg a műsortól függetlenül is komolyabban szeretne foglalkozni a tánccal a szavaiból ítélve.

Sokszor állított már az élet a szőnyeg szélére, de kislábujjal is megkapaszkodtam és megálltam a helyem, bármikor, amikor kellett. Ennek köszönhetem azt, aki ma vagyok.

Összetörhetetlen. És ha a tesitanárom egyetlen mondata ilyen magasságokba repített, akkor gondolhatjátok, hogy mi fog történni a tegnap este után. Imádni fogjátok!" - írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Rubint Réka az Origo cikke szerint.