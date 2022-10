Demcsák Zsuzsa hetek óta Dominikán van, amióta kiutazott, sokat posztol. Előtte egy hónapig forgatta a Farm VIP-t a TV2 számára, most a SuperTV2-n futó Money or Love műsorvezetője, tehát régen - és keveset - látta a férjét, ezért is sejtelmes újabb posztjának szövege: "Amikor van egy estéd gondolkodni, mert van miről."

"Az nem jó, ha az ember tele van gonddal-bajjal egy ilyen kellemes estén! Őszintén sajnálom" - írta egy követője, egy msik pedig egyenesen rákérdezett, hogy együtt van-e indiai férjével. Itt a poszt, amelyet az Origo szúrt ki.