Nincs felelős A házomlásban több utcán parkoló autó is megsemmisült, az épület lakóinak pedig napokra el kellett hagyniuk otthonukat, hiszen statikusoknak kellett ellenőrizniük, hogy a ház egyáltalán lakható-e. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a vizsgálatok végén kit vonnak felelősségre, mindenesetre az épület új szintjén dolgozó cég vezetői állítják: nem hibáztak. A Bors információi szerint a károsultak még egy forintot sem kaptak, mi több, ugyan a kivitelező cég vezetője a lapunkon keresztül is ígéretet tett rá, hogy Nikinek is minden segítséget megad, illetve a gyógykezelésének költségeit is fedezik, egyelőre nem vették fel a családdal a kapcsolatot.