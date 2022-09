Orosz Barbara lakástulajdonos lett, nevére került az első saját otthona, amire joggal nagyon büszke - írja a Ripost.

Hálás is, amiért olyan szerencsés, hogy az imádott munkáiból keresett pénzből sikerült végül kifizetnie az otthonát, amibe már akkor szerelemes volt, amikor először belépett az ajtón.

A műsorvezető Instagram-oldalán tudatta az örömhírt és részletesen beszámolt arról is, hogyan sikerült elérnie a a célját.

"Ebben a mai zaklatott világban igazi kincs amikor megtaláljuk a nyugalmunkat.. Amikor lehullik rólunk egy hatalmas teher, azon a napon, amikor imádott lakásunk, amiért megállás nélküli kíméletlen munkatempót diktáltunk, kockázatot vállaltunk éveken át, végre a nevünkre kerül. Emlékszem amikor 6 éve belevágtam az otthonteremtésbe ,még hatalmas, szinte elérhetetlen vállalásnak tűnt. De első látásra beleszerettem a ragyogóan napfényes, tágas terekbe, csodásan áradó energiákat éreztem, és mindenek felett szabadságot. Egy dolgot tudtam, pillanatra sem torpanhatok meg és minden nap úgy ébredtem, hogy küzdeni, dolgozni akarok a célomért. Bizonyítani akartam magamnak és a családomnak, hogy képes vagyok egyedül végigcsinálni. Ez szuper fontos volt nekem. Hiszem, hogy ha valamit támogatnak az égiek, akkor abban az irányban szépen lehet előre haladni, egyik feladat vonzza a másikat. Csodás munkák követték egymást az életemben, számtalan izgalmas projectben vettünk részt a csapatommal, műsort, reklámokat, kisfilmeket forgattunk és tesszük ezt ma is, bejött az életembe a Mokka, a tanítás, a hétvégi castingok, és sok sok rendezvény, kommunikációs tréning. Hálás vagyok a sorsnak, hogy megtapasztalhattam az erőmet a legnehezebb pillanatokban is, és hogy kimeríthetetlen energiáim hozzásegítettek egy vadul céltudatos szárnyaláshoz, ami miatt végig tudtam csinálni.

Azt hiszem javíthatatlanul munkamániás vagyok, a pezsgés az életem, így sanszos, hogy sosem leszek képes igazán hátradőlni, vagy nemet mondani olyan felkérésekre amik örömöt hoznak. A lényeg, hogy legyen hitünk, legyenek céljaink és néha merjünk elsőre túl nagy falatnak tűnő kihívásokat is vállalni, nem fókuszt és reményt veszteni közben, akkor minden sikerülhet. Pusztán akarni semmit sem elég. Amikor végignézek a lakásomon minden egyes szegletéhez érzelmek kötnek. Biztosan ezért is ad ilyen fészek érzést, mert kölcsönös a rajongásunk" - áradozott Barbara.