Lehúzott ablakkal, üvöltő zenével száguldanak a városban éjnek idején, és nem zavartatják magukat, hogy ezzel felverik az utcát. Mi több, a világ menőjének hiszik magukat. Nagyjából ilyennek képzeljük azokat a járművezetőket, akik ittasan ülnek volán mögé. Ha Hetényi Zoltán valaha közéjük is tartozott, egy biztos: ígérete szerint soha többé nem kortyolgat alkoholt vezetés előtt.

A vakszerencse mellé állt

Tavaly májusában megtette, aminek az lett a következménye, hogy a lízingelt autójával nekicsapódott az akkor még építés alatt álló kézilabdacsarnok építési területét határoló kerítésnek. A kocsi totálkárosra tört, és a kordon is javításra szorult. A tényekhez hozzátartozik, hogy nem Hetényin múlt, hogy nem halt meg senki. A vakszerencse akkor mellé állt, a zenész pedig meglátta ebben az égiek üzenetét: „azonnal komolyodj meg!”

A rommá tört sportautót trélerrel szállították el a Népligetből

Vonatozott és buszra szállt az eltiltás alatt

A baleset után kiderült, hogy a dobos sört ivott a vezetés előtt. A jogosítványát akkor néhány nappal később elvették, és még mindig további hetekig nélkülöznie kell. A Borsnak most örömmel elárulta: ha minden jól alakul, október első napjaiban mehet a kormányablakhoz. Amikor elértük, éppen az otthonában kertészkedett.

- Az a szerencsém, hogy jó körülmények között lakom. Egy városi lakásban nem tudom, hogy viseltem volna el a körülményeket. Egyszerre több minden összejött, a járvány sem esett jól.

Kérdés, mennyire változtatta meg az életét Zoltánnak, hogy nem vezethetett.

- Nagyon megnehezítette, hiszen nem tudtam normálisan közlekedni. Vonaton és BKV-n utaztam, taxit hívtam, illetve a céges autónk egy sofőrje vitt el ide-oda. Kemény időszak áll mögöttem. 30 évig vezettem egyfolytában, majd keddről szerdára azt mondták, hogy többé nem tehetem. Ez azért elég nagy szívatás volt, igaz, magamnak köszönhettem. Belátom, hogy hibáztam, és tanultam belőle. A terheit még most is nyögöm, a kocsim után még 2,2 milliót ki kellett fizetnem a lízingcégnek. Most új autót kell majd vennem – mesélte a zenész.

Zoltán persze nem kapja az új esélyt ajándékba.

- Teljesítettem egy vizsgát. Vezetnem kellett, és kitöltettek velem egy nehéz KRESZ-tesztet, valamint el kellett beszélgetnem egy pszichológussal. Még háromszor kell találkoznom vele október 2-4 között, és ha arra alkalmasnak talál, már szaladhatok is a jogosítványomért – árulta el a zenész, aki saját bevallása szerint leszokott az italról.

Nullás sörrel ünnepel

- A legnagyobb bűnöm az alkoholmentes sör. Száraz életmódot folytatok – újságolta Zoltán. A kérdésre, hogy megünnepli-e majd, hogy újra a kezében tarthatja a plasztikkártyát, kapásból válaszolt.

- Ha arra kíváncsi valaki, hogy be fogok-e rúgni, közlöm vele, hogy nem, de elképzelhető, hogy megiszom egy 0,0 százalékos sört. Az viszont nyilvánvaló, hogy vezetni fogok egy nagyot!

Zoltán a kézilabdacsarnokot egyébként a mai napig nem nézte meg, pedig a kriminálpszichológusok szerint alapvetés, hogy előbb-utóbb mindenki visszatér a helyszínre.

- Nem vagyok rá kíváncsi – szögezte le a zenész.

Pataky nagyon haragudott Hetényire, de a dobos a zenekar tagja maradhatott Fotó: Illyés Tibor

Pataky nagyon kiakadt

Hetényit a baleset után vérvételre vitték. Az alkoholszintje a középérték felső határán, 0,76-1,25 milligramm volt, amikor megszondáztatták. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki a bűncselekmény elkövetését elismerte.

A botrány kirobbanásakor Pataky Attila, az Edda vezetője finoman szólva is kiakadt, és akkor még az is kérdéses volt, hogy a dobos egyáltalán a zenekarban maradhat-e. Ez a kérdés azóta eldőlt, az együttes összetétele nem változott.

- Zoli kapott egy komoly fejmosást, és megmondtam neki, hogy viselnie kell a következményeket. Természetesen örülünk, hogy legalább nem esett baja, hiszen egy autó pótolható, de az élet nem – ismertette álláspontját még a baleset idején az énekes, és hozzátette:

- Az a minimum, hogy Zoli magának intézi az új kocsiját. Van pénze, tud újat venni