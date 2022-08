Instagramon is bemutatta elképesztően ügyes táncpartnerét Kulcsár Edina. Az elkövetkezendő időben hihetetlenül sok munkát és energiát kell majd áldoznia arra, hogy partnerével győzelemre vigyék párosukat a Dancing with the Stars műsorában. A bejegyzésben hosszan ecsetelte, mekkora megpróbáltatás vár rájuk - írja a Bors.

"Imádok táncolni, bár ide ez nem lesz elég. Brutálisan sok munkát kell majd beletenni, de ettől függetlenül nagyon várom. Kíváncsi vagyok, hogy mit tudok kihozni magamból, pontosabban, hogy a táncpartnerem mit tud kihozni belőlem. Őt még nem ismeritek, hiszen a korábbi évadokban még nem táncolt, így most együtt vágunk neki az «ismeretlennek»" – írta ki Edina.

Bár sokan örömmel fogadták a hírt, hogy a korábbi szépségkirálynő szerepel majd a táncos műsorban, egyes követői azonban párja, G.w.M feltékenységi rohamától tartanak.

"G.w.M majd féltékenységi jelentet rendez."

"Mit szól hozzá G.w.M? Te is Tóth Andi leszel?"

"Nem féltékeny a hapsid??"

– írták a kommentelők.

Borítókép: MTI