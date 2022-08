A posztból kiderül, hogy Marci és újdonsült felesége már kilenc éve vannak együtt, és az is, hogy a fiatal feleséget Dóra rajongásig szereti. A színésznő úgy gondolja, anyósnak lenni jó, és elképesztően büszke fiára azért is, mert olyan, amilyen, de azért is, hogy ilyen jó ízléssel választott magának feleséget – vette észre a családi fotót a life.hu.

Szinetár Dóra posztját ide kattintva lehet megtekinteni.