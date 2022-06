Soltész Rezső hihetetlen tempóban készül nyári turnéjára, ahol több helyszínen fogja bemutatni legújabb, és egyben első online felületen megjelent albumát: a Csillagokat, melyben a zenetörténet állócsillagainak dalait énekli.

Már '81-ben is ezt énekeltem: amíg csak élek, énekelek én! Már akkor sejtettem, de most értem igazán, hogy mit jelent ez. Annyi energiát érzek még magamban, mint fiatalkoromban. Bár igaz, hogy voltak problémáim a szívemmel, így jobban oda is kell figyelnem

- mondta a Borsnak Soltész Rezső, aki korábban már egy értágító beavatkozáson esett át.

Kardiológusával egyeztetve ekkor kicsit visszább kellett vennie az előadói jelenlétből, fél évre "kényszerpihenő-pályára" lépett. "Mindig kérek a színpadi öltözőbe kólát, csokit és az imádott kávémat is. Nekem beválik, jót tesz, kitapasztaltam már. Gyakran mérem a vérnyomásom, mert azzal is volt már problémám, és ha észlelek bármilyen bajra utaló jelet, akkor rögtön visszafogom a tempót" - mesélte.