A fuvolaművész menedéket keresett egy új kapcsolatban, de ott is bántalmazták. A családon belüli erőszak traumáit a Covid alatti bezártság hozta elő, a régi sebek talán sosem gyógyulnak be. Eszter azt mondta, ha akkoriban mert volna segítséget kérni, másképp is alakulhatott volna az élete - derül ki a Tények riportjából.