Ha a napokban bebizonyosodik, hogy az eddig "kábítószergyanúsként" emlegetett anyag, amit Berki Krisztián halálának helyszínén találtak, valóban tiltott tudatmódosító szer, minden bizonnyal hajtóvadászatot indít a rendőrség, hogy kiderüljön, az elhunyt híresség kitől és mikor szerezte be azt. Ha pedig felgöngyölítik a szálakat, könnyen lehet, hogy több hazai híresség is bajba kerül. Hiszen nagy az esélye annak, hogy Krisztián olyasvalakitől vásárolta, vagy kapta az illegális szert, aki kapcsolatban van más, olyan ismert emberrel, aki alkalmanként, vagy rendszeresen drogot fogyaszt.

Az pedig ma már nem is lehet kérdéses, hogy az elindult nyomozás valamilyen módon sikerre vezet majd, hiszen a hatóságokon nagy a társadalmi nyomás Berki Krisztián halála okán, mivel mindenki válaszokat keres és találgat. A lehetőség pedig adott, hiszen a pénteki helyszínelés során a rendőrség minden kommunikációs és adattároló eszközt lefoglalt, amelyek átvizsgálása bizonyosan most is tart. Hamar ki fog derülni, hogy Berki Krisztián kikkel beszélt, vagy váltott üzenetet telefonon, vagy egyéb platformokon az utóbbi időben, ahogy az is, merre járt és kikkel találkozott a tragédiát megelőző időszakban.

Abban szinte biztosak lehetünk, hogy rövid időn belül komoly intézkedéssorozat várható az ügyben - írja az Origo.